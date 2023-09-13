Стало известно, когда Мыскина может принять решение стать президентом ХК «Лада»

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что бывшей российской теннисистке Анастасии Мыскиной сделано предложение занять пост президента клуба. Вчера, 12 сентября, стороны общались по поводу возможного назначения.

«Мы пообщались с Анастасией, пока к конкретному решению не пришли. Она всё ещё в раздумьях. Скорее всего, определится к концу месяца», — цитирует Чеботарёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, Мыскина уже на протяжении нескольких лет является членом наблюдательного совета тольяттинского клуба. «Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год. В плей-офф команда выходила один раз (2008/2009). Клуб дважды становился чемпионом России (1994, 1996).