Стало известно, когда Мыскина может принять решение стать президентом ХК «Лада»
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Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что бывшей российской теннисистке Анастасии Мыскиной сделано предложение занять пост президента клуба. Вчера, 12 сентября, стороны общались по поводу возможного назначения.
«Мы пообщались с Анастасией, пока к конкретному решению не пришли. Она всё ещё в раздумьях. Скорее всего, определится к концу месяца», — цитирует Чеботарёва «РИА Новости Спорт».
Напомним, Мыскина уже на протяжении нескольких лет является членом наблюдательного совета тольяттинского клуба. «Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год. В плей-офф команда выходила один раз (2008/2009). Клуб дважды становился чемпионом России (1994, 1996).
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