Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Лады» Шумаков выбыл из-за травмы до начала октября

Форвард «Лады» Шумаков выбыл из-за травмы до начала октября
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков внесен в список травмированных до 9 октября, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Травму форвард получил в третьем периоде домашнего матча с «Амуром» (5:1).

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл четыре матча, в которых отметился лишь шестью минутами штрафа с показателем полезности «-2».

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Шумаков принял участие в одной игре за минчан, не отметившись результативными действиями.

Ранее генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что бывшей российской теннисистке Анастасии Мыскиной сделано предложение занять пост президента клуба.

Материалы по теме
Стало известно, когда Мыскина может принять решение стать президентом ХК «Лада»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android