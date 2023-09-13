Форвард «Лады» Шумаков выбыл из-за травмы до начала октября

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков внесен в список травмированных до 9 октября, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Травму форвард получил в третьем периоде домашнего матча с «Амуром» (5:1).

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл четыре матча, в которых отметился лишь шестью минутами штрафа с показателем полезности «-2».

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Шумаков принял участие в одной игре за минчан, не отметившись результативными действиями.

Ранее генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что бывшей российской теннисистке Анастасии Мыскиной сделано предложение занять пост президента клуба.