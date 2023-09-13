Мартемьянов: «Амур» со второго периода играл в откат? Это наше дело, как мы играем

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о победе над «Сибирью» (2:1 Б).

«Хотел бы отметить игру обоих вратарей. Очень сильно сыграли. Немножко осадок остался от нашего большинства. Но меньшинство сегодня работало очень здорово. Серьёзных моментов сопернику не дали. Игра абсолютно равная была. Эмоции кипели у обеих команд. Достаточно нахватали удалений, которых можно было избежать. Доволен результатом. Доволен тем, что возвращаемся из двухмесячного турне наконец-то домой. Шестиматчевая серия закончена: взяли 50% очков, не такой плохой вариант.

Как сильно изменилась «Сибирь»? Я больше концентрировался на игре нашей команды. Агрессия в атаке осталась. Хотелось бы пожелать Тревору Мёрфи скорейшего выздоровления. Всё-таки человек с нами два года провёл, вместе работали, хороший мужик и хороший игрок. Команда агрессивная, молодёжь крепчает, которая в принципе начинала. Интересно посмотреть было на защитников, молодцы, растут.

«Амур» со второго периода играл в откат? Это наше дело, как мы играем. Мы, главное, добились желаемого результата. Значит, делали всё правильно. В обороне в средней зоне мы очень прилично играли, никого практически не отрезали. Парни играли по заданию. Шестая игра на выезде, практически через день. Мы играли по счёту, вели 1:0.

Выпали Щемеров и Кулик? Ротация состава. По сравнению с прошлым матчем два изменения было. В обороне решили пока ничего не менять.

Жест Рылова после фола Гордеева? Ну там партнёра ударили в спину, на эмоциях полетел, напрыгнул, что делать… Правильно сделал. У нас уже не первый случай такой. В Тольятти был такой же момент. Был удар в спину, партнёр также пошёл заступаться. Команда крепчает, команда сплачивается, по этим моментам видно. Конечно, можно было большинство оставить, но ещё раз повторюсь: эмоции у парней. Никто не хотел проигрывать: ни «Сибирь», ни мы.

Знаю многих игроков «Сибири»? Акцентировали на то, что в обороне молодые парни. И частенько нам прессинг давался неплохо. Ещё надо набираться опыта и мастерства. Но скажу, что парни крепчают, молодцы, двигаются вперёд, в правильном направлении», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.