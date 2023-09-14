Нападающий Бродхёрст сравнил главных тренеров «Амура» и «Авангарда»

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст сравнил главного тренера хабаровского клуба Андрея Мартемьянова и наставника «Авангарда» Михаила Кравеца.

«Сложно сравнивать, потому что главный тренер «Амура» не так много говорит по-английски, хотя коммуникация между нами выстроена отлично. Я успел заметить, что Мартемьянов – отличный человек и на льду, и за его пределами. Он очень много заботится о нас и о том, чтобы нам было комфортно. Он придерживается политики открытых дверей, к нему всегда можно обратиться по любому поводу. Кравец в этом смысле такой же. Открытый, остроумный, иногда мог быть очень серьёзным, но с ним тоже было легко общаться», – сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Бродхёрстом читайте на «Чемпионате»: