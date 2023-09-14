Тимкин: Назаров сделал Панарина и Анисина, так же, как и меня. Он умеет терпеть молодых

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин выразил благодарность тренеру Андрею Назарову, раскрывшему потенциал форварда в «Витязе», и заявил, что специалист отлично умеет работать с молодыми хоккеистами. Тимкин выступал за «Витязь» с 2011 по 2013 год.

«Благодарен ли «Витязю» за то, что раскрыли мой потенциал? Полностью согласен. Именно Андрей Викторович Назаров меня раскрыл. Я ему благодарен за доверие, за терпение, ведь поначалу у меня многое не получалось. Я почувствовал доверие и потом раскрылся. Я ему очень благодарен, не каждый тренер терпел бы столько.

А ещё в той команде засияли Михаил Анисин, Артемий Панарин? Да, это был «Витязь» молодых талантов. Думаю, что Назаров и этих парней сделал, так же, как и меня. Он умеет терпеть молодых. Если его воспринимать нормально, прислушиваться к нему, то тогда он будет терпеть. А вот если воспринимать в штыки, то извините», — цитирует Тимкина официальный сайт КХЛ.