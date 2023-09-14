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«Альтернатив не было». Директор «Металлурга» — о Матче звёзд КХЛ в Санкт-Петербурге

«Альтернатив не было». Директор «Металлурга» — о Матче звёзд КХЛ в Санкт-Петербурге
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Член совета директоров КХЛ, первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Алексей Жлоба прокомментировал выбор места проведения Матча звёзд КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене».

«Альтернатив не было – я думаю, Питер – это самодостаточный город, в котором грех не провести Матч звёзд. Поэтому было принято решение именно в пользу Питера.

Почему не Омск и не Новосибирск? Лига развивается, и всё новое всегда приветствуется. Посмотрим, я думаю, Питер не ударит в грязь лицом, и матч будет проведён на должном уровне.

Омск и Новосибирск – следующие в очереди? Лига не заканчивает в этому году. Матчи звёзд будут и через год, и через два, поэтому своя очередь подойдёт и для «Сибири», для Омска, может быть «Магнитка», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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