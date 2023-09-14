«Сказали, что чуть ли не Макар». Сергачёв оценил выбор лучшего россиянина на драфте-2023

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игроке обороны «Локомотива» Дмитрии Симашеве. На драфте НХЛ — 2023 хоккеиста выбрали выше всех среди россиян — под шестым номером. Он достался «Аризоне Койотс». Кроме того, Симашев побил рекорд Сергачёва в XXI веке, будучи выбранным выше всех среди российских защитников. Михаила задрафтовали под седьмым номером.

«Если у Симашева хорошая карьера получится, то даже про этот драфт никто вспоминать не будет, потому что это всё настолько неважно. Но, конечно, когда ты видишь, что в топ-10 драфтуют российских защитников, это радует. Мы всё равно выйдем на международную арену, мы всё равно будем все играть. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас была очень сильная команда. Поэтому я очень рад, что он был задрафтован шестым.

Я посмотрел нарезки его смен, было интересно. Мы и с папой обсуждали. Просто здоровый такой защитник — и катается [хорошо]. Я написал его агенту Дэну (Дэн Мильштейн. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал, что это Зайдер, Хиисканен — чуть ли не Макар (смеётся). Когда он так сказал, я не поверил. Я начал смотреть, интересоваться — реально крутой защитник! Очень большой, очень длинный, очень подвижный. Это прям как с НБА сейчас, там задрафтовали Вембаньяму — вон он огромный, а играет как маленький. У Симаша, мне кажется, такое. Плюс он там на синей линии обыгрывает. Очень интересный защитник. Я надеюсь, у него всё получится», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».