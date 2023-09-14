«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Авангарду» в овертайме

В Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой омичей в овертайме со счётом 4:3.
Первой период обошёлся без заброшенных шайб.
На восьмой минуте второго периода Михаил Беляев с передачи Михаила Гуляева открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Михаил Беляев с передач Игоря Мартынова и Зията Пайгина оформил дубль и упрочил преимущество хозяев. Спустя 11 секунд Прохор Корбит с передачи Дениса Голубева одну шайбу отыграл. На последней минуте периода Даниил Гутик с передач Леонида Метальникова и Павла Варфоломеева восстановил равенство в счёте.
В начале третьей двадцатиминутки Тайлер Граовац с передачи Джованни Фьоре вывел дальневосточный клуб вперёд. На 19-й минуте третьего периода в формате 6х5 Владимир Ткачёв сделал счёт 3:3.
В овертайме победу омичам принёс Рид Буше.
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- 14 сентября 2023
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