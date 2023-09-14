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«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Авангарду» в овертайме

«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Авангарду» в овертайме
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой омичей в овертайме со счётом 4:3.

Первой период обошёлся без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода Михаил Беляев с передачи Михаила Гуляева открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Михаил Беляев с передач Игоря Мартынова и Зията Пайгина оформил дубль и упрочил преимущество хозяев. Спустя 11 секунд Прохор Корбит с передачи Дениса Голубева одну шайбу отыграл. На последней минуте периода Даниил Гутик с передач Леонида Метальникова и Павла Варфоломеева восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Тайлер Граовац с передачи Джованни Фьоре вывел дальневосточный клуб вперёд. На 19-й минуте третьего периода в формате 6х5 Владимир Ткачёв сделал счёт 3:3.

В овертайме победу омичам принёс Рид Буше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Беляев (Гуляев) – 27:33 (5x5)     2:0 Беляев (Мартынов, Пайгин) – 35:04 (5x5)     2:1 Корбит (Голубев) – 35:15 (5x5)     2:2 Гутик (Метальников, Варфоломеев) – 38:59 (5x5)     2:3 Граовац (Фьоре) – 41:12 (5x5)     3:3 Ткачёв – 58:22 (6x5)     4:3 Буше (Спунер, Шулак) – 61:16 (4x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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