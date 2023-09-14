«На меня вообще ничего не давит, работаю и работаю». Тамбиев — о старте «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) оценил старт дальневосточной команды.
«Притираемся ещё, не всё у нас пока так, как я хочу. Не хватает стройности, системности игры, которая нужна, чтобы доводить такие матчи до победы. Надо время, чтобы игроки прониклись нашей философией. Просаживаются отдельные игроки, проигрывают то, что я не хочу видеть, чтобы они проигрывали. В таких моментах, как сегодня в концовке, мы должны играть системнее, организованнее, надёжнее.
Четыре поражения в пяти матчах? На меня вообще ничего не давит, поверьте. Честное слово, я работаю и работаю. Отменённый гол «Авангарда» — это работа видеотренера, за что ему большое спасибо, он молодец», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 сентября 2023
-
20:18
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:55
-
19:50
-
19:44
-
19:32
-
19:18
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
18:48
-
18:42
-
18:31
-
18:14
-
18:05
-
17:53
-
17:42
-
17:32
-
17:19
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:24
-
16:09
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20