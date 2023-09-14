Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На меня вообще ничего не давит, работаю и работаю». Тамбиев — о старте «Адмирала»

«На меня вообще ничего не давит, работаю и работаю». Тамбиев — о старте «Адмирала»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) оценил старт дальневосточной команды.

«Притираемся ещё, не всё у нас пока так, как я хочу. Не хватает стройности, системности игры, которая нужна, чтобы доводить такие матчи до победы. Надо время, чтобы игроки прониклись нашей философией. Просаживаются отдельные игроки, проигрывают то, что я не хочу видеть, чтобы они проигрывали. В таких моментах, как сегодня в концовке, мы должны играть системнее, организованнее, надёжнее.

Четыре поражения в пяти матчах? На меня вообще ничего не давит, поверьте. Честное слово, я работаю и работаю. Отменённый гол «Авангарда» — это работа видеотренера, за что ему большое спасибо, он молодец», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Конечно, имей я таких исполнителей…» Тамбиев — о победном голе «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android