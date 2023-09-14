«Конечно, имей я таких исполнителей…» Тамбиев — о победном голе «Авангарда»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итог матча с «Авангардом» (3:4 ОТ).

«Равный матч с равными возможностями, немножко мы недотерпели в конце, соперник воспользовался нашей несогласованностью. А «три на четыре» в овертайме…Конечно, имей я в своих рядах таких исполнителей, я бы тоже снимал вратаря в овертайме. Но тут уже как есть, так есть. А так сегодня по организации, по игре самой…Молодцы, что с 0:2 ушли, проявили характер, не сдались, играли ребята. Могли выиграть матч в основное время, немножко нам не хватило, но это очко нам в плюс к становлению игры.

Мне сегодня понравился первый период – это идеал. Во втором мы уже упустили нити игры. Хоккей – это игра стихий, одна-вторая неудачная смена — и сразу инициатива переходит к сопернику. А обратно забрать её тяжело, особенно когда у соперника столько мастеров, которые очень хорошо пользуются ошибками, недоработками. В третьем периоде мы вернулись в то русло, что мы хотим видеть от команды. Это процесс небыстрый, нужно от игры к игре забирать свои лучшие качества», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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