«Омские болельщики громче ярославских». Автор дубля «Адмиралу» — о дебюте за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Михаил Беляев прокомментировал свой дубль в первой игре за омский клуб в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

«Надеюсь, это ещё не главный день в моей жизни и впереди будет ещё лучше. Готовился к матчу как обычно, ничего особенного. Очень рад был сегодня выйти в составе и забить впервые за «Авангард». Согласен, что второй гол красивый получился, но там передачу классную отдали. Думаю, что омские болельщики громче, чем ярославские. Здесь хорошая арена, отлично нас поддерживают.

О том, что буду играть, узнал вчера, мы уже катались на тренировке таким составом. Конечно, был рад, что привлекли к первой команде, дали шанс. Первый гол вышел необычным? Да там принял шайбу за воротами, просто полез на пятак, попытался бросить, и вот она зашла», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.