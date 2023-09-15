«Салават Юлаев» объявил о переходе форварда Джоша Ливо из «Сент-Луиса»

Нападающий Джош Ливо подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один год.

В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Джош Ливо провёл за «Сент-Луис» 51 матч и набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету три гола и результативная передача в двух играх АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс».

Ливо был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем раунде драфта НХЛ в 2011 году. Ранее хоккеист выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» (2013-2018), «Ванкувер Кэнакс» (2018-2020), «Калгари Флэймз» (2020/2021) и «Каролину Харрикейнз» (2021/2022).

Всего в НХЛ он провёл 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка, его показатель полезности составил «+6».