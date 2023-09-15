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Борис Майоров: как игра «Спартака» может радовать, раз проиграли «Адмиралу» и «Куньлуню»?

Борис Майоров: как игра «Спартака» может радовать, раз проиграли «Адмиралу» и «Куньлуню»?
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Борис Майоров оценил игру красно-белых в стартовых матчах 16-го сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Как игра «Спартака» может радовать, раз они проиграли домашние матчи «Адмиралу» и «Куньлуню»? При этом в матче с «Адмиралом» оставили совсем уж посредственное впечатление. Да, всухую обыграли в гостях СКА, это компенсация за плохой старт. Алексею Жамнову и его помощникам ещё много над чем работать. Прежде всего нужно добавить в стабильности. Не должно быть таких перепадов: выиграли – проиграли, выиграли – проиграли. Стабильность – прежде всего. У «Спартака» я видел проблемы в начале атаки, сейчас их начали исправлять.

Обмен капитана Александра Хохлачёва в «Амур»? Это не решающий фактор в конце концов. Пока команда ещё по-настоящему не выстроена. С Питером мне понравились два периода в исполнении москвичей, было впечатляюще. Сможет ли «Спартак» бороться за высокие места? Думаю, что да. Но важно помнить: чтобы выстроить костяк команды, нужно не полтора месяца, а гораздо больше. Победные команды строятся не сразу, а два-три года», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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