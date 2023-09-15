«Автомобилист» и «Трактор» представили специальную форму к уральскому дерби. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба.
Фото: ХК «Трактор»
«Комплекты формы призваны выделить серию игр: они смелые и нестандартные, наполнены уральским характером. В форме используется фирменная графика — абстрактные орнаменты, напоминающие народный фольклор. На воротнике, рукавах и гамашах растянулся горный хребет.
Большое внимание уделено периферийным элементам формы: разработаны номера с характерным «скалистым» настроением, дизайн внутреннего воротника с титулом противостояния — «Царь Горы». В отделке номеров можно заметить атрибут нового статуса — корону, а также перфорированный градиент с отверстиями в виде треугольных вершин гор», — написано в заявлении клубов.
Первый матч команды проведут завтра, 16 сентября, в Челябинске. Начало игры — в 14:30 мск.
- 15 сентября 2023
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:44
-
12:35
-
12:18
-
11:57
-
11:33
-
11:18
-
10:56
-
10:40
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
08:16
-
08:10
-
07:50
-
03:26
-
02:20
-
02:00
-
01:00
- 14 сентября 2023
-
23:45
-
23:33
-
23:21