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«Автомобилист» и «Трактор» представили специальную форму к уральскому дерби

«Автомобилист» и «Трактор» представили специальную форму к уральскому дерби. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба.

Фото: ХК «Трактор»

«Комплекты формы призваны выделить серию игр: они смелые и нестандартные, наполнены уральским характером. В форме используется фирменная графика — абстрактные орнаменты, напоминающие народный фольклор. На воротнике, рукавах и гамашах растянулся горный хребет.

Большое внимание уделено периферийным элементам формы: разработаны номера с характерным «скалистым» настроением, дизайн внутреннего воротника с титулом противостояния — «Царь Горы». В отделке номеров можно заметить атрибут нового статуса — корону, а также перфорированный градиент с отверстиями в виде треугольных вершин гор», — написано в заявлении клубов.

Первый матч команды проведут завтра, 16 сентября, в Челябинске. Начало игры — в 14:30 мск.