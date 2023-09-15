Агент Белоусова назвал ключевой фактор, повлиявший на подписание контракта с «Сибирью»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Георгия Белоусова, рассказал о переходе хоккеиста в «Сибирь».

«Решение о сотрудничестве с Георгием Белоусовым мы приняли через наших общих друзей. Георгий ждал одну команду, вторую… Ребята попросили, мы с Георгием встретились, всё обсудили и договорились работать вместе. Мне понравился настрой Белоусова, те моменты, которые я в нём увидел.

Мы говорили с Георгием про тренеров. Его лучшие качества в сложившейся ситуации могут раскрыть Игорь Ларионов и Дэвид Немировски. В «Торпедо» сейчас много народу, там не было мест, а в «Сибири» место было. Мне позвонил Фастовский (генеральный директор «Сибири». – Прим. «Чемпионата») и сказал, что в команде хотели бы видеть Белоусова. Всё сразу срослось, мы договорились буквально за минуту. Было понимание, что у «Сибири» небольшие финансовые возможности, а Жоре нужно доказывать всё своей игрой. У нас было два варианта, мы выбрали один. Понимали, что у игрока с этим тренером будет возможность раскрепоститься и перезагрузиться», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.