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«Крейсер Аврора, гербы Санкт-Петербурга и Пермского края». СКА показал новый шлем Иванова

«Крейсер Аврора, гербы Санкт-Петербурга и Пермского края». СКА показал новый шлем Иванова
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Хоккейный клуб СКА в социальных сетях опубликовал фотографии нового шлема голкипера Сергея Иванова.

«Крейсер Аврора, гербы Санкт-Петербурга и родного Пермского края, инициалы и, конечно же, звёзды – любуемся новым шлемом Сергея Иванова», — написано в заявлении клуба.

19-летний вратарь Сергей Иванов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл один матч, сыграв «на ноль» с «Ладой» (3:0).

Сегодня, 15 сентября, в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся санкт-петербургский СКА и московское «Динамо». Команды будут играть в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав восемь очков после шести игр. СКА располагается на 10-й строчке, заработав четыре очка за пять матчей. Лидирует «Торпедо» (10).

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