«Крейсер Аврора, гербы Санкт-Петербурга и Пермского края». СКА показал новый шлем Иванова

Хоккейный клуб СКА в социальных сетях опубликовал фотографии нового шлема голкипера Сергея Иванова.
«Крейсер Аврора, гербы Санкт-Петербурга и родного Пермского края, инициалы и, конечно же, звёзды – любуемся новым шлемом Сергея Иванова», — написано в заявлении клуба.
19-летний вратарь Сергей Иванов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл один матч, сыграв «на ноль» с «Ладой» (3:0).
Сегодня, 15 сентября, в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся санкт-петербургский СКА и московское «Динамо». Команды будут играть в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав восемь очков после шести игр. СКА располагается на 10-й строчке, заработав четыре очка за пять матчей. Лидирует «Торпедо» (10).
- 15 сентября 2023
-
15:56
-
15:42
-
15:28
-
15:15
-
15:14
-
14:58
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:44
-
12:35
-
12:18
-
11:57
-
11:33
-
11:18
-
10:56
-
10:40
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
08:16