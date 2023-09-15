«Лада» подписала пробный контракт с защитником Артёмом Бородкиным
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Тольяттинская «Лада» заключила пробное соглашение с защитником Артёмом Бородкиным. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«За «Ладу» Бородкин будет выступать под 47-м номером, и хоккеист уже находится в расположении команды, которая завтра, 16 сентября, проведёт выездную игру с магнитогорским «Металлургом», — написано в заявлении клуба.
Артём Бородкин является воспитанником челябинского «Трактора», в системе которого и провёл большую часть своей карьеры. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник выступал за подмосковный «Витязь» и сыграл в общей сложности 41 матч, набрав 10 (4+6) очков при показателе полезности «-1». Подготовку к сезону-2023/2024 игрок проходил в составе «Трактора».
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