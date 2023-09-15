Кожевников — про слова Гашека об Овечкине: брызжет слюной, как змея подколодная, гадёныш!
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего голкипера ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминика Гашека в адрес форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Гашек начал рассуждать про Овечкина? Это диагноз чистый, что тут ещё говорить? Беда с головой у него, брызжет слюной, как змея подколодная, гадёныш! Да он про кого хочешь станет рассуждать и поливать, ему до лампочки. Он же как игрок тоже был великий… Он последние пять лет поменялся, не знаю почему, может, ему операцию на мозг сделали. Нормальный человек раньше был и парень хороший, душевный… Понесло его теперь куда-то не туда», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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