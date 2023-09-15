Нападающий СКА Гальченюк сыграл меньше четырёх минут в матче с «Динамо»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк сыграл меньше четырёх минут в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:3).

Американский форвард провёл на льду всего три минуты 57 секунд. После первого периода Гальченюк не появлялся на льду.

В нынешнем сезоне нападающий отыграл шесть матчей. На его счету две результативные передачи при общем показателе полезности «-5». Гальченюк стал игроком СКА 25 августа, за два сезона он заработает 150 млн рублей.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).