Нападающий СКА Гальченюк сыграл меньше четырёх минут в матче с «Динамо»
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Нападающий СКА Алекс Гальченюк сыграл меньше четырёх минут в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:3).
Американский форвард провёл на льду всего три минуты 57 секунд. После первого периода Гальченюк не появлялся на льду.
В нынешнем сезоне нападающий отыграл шесть матчей. На его счету две результативные передачи при общем показателе полезности «-5». Гальченюк стал игроком СКА 25 августа, за два сезона он заработает 150 млн рублей.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
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