СКА повторил третью клубную худшую серию поражений в КХЛ, до антирекорда — два проигрыша

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
СКА потерпел четвёртое поражение подряд. Ранее подопечные Романа Ротенберга уступили «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3) и «Спартаку» (0:4). Это повторение третьего худшего результата в истории СКА по количеству поражений подряд в КХЛ.
В сезоне-2016/2017 санкт-петербургский клуб проиграл четыре встречи в период с 27 декабря 2016 года по 5 января 2017 года: «Ак Барсу» (3:4 Б), «Локомотиву» (1:2), минскому «Динамо» (4:5) и «Йокериту» (2:3). В чемпионате-2020/2021 СКА четырежды подряд уступал с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года: «Йокериту» (1:2), минскому «Динамо» (3:4 ОТ), «Локомотиву» (1:4) и ЦСКА (2:3 ОТ).
В сезоне-2019/2020 санкт-петербургская команда проиграла пять матчей подряд. С 15 октября по 26 октября 2019 года СКА уступил «Авангарду» (2:3), «Нефтехимику» (1:2), «Спартаку» (2:3), вновь «Нефтехимику» (2:3 Б) и «Локомотиву» (3:4 ОТ).
Худшая серия датирована сезоном-2021/2022. Тогда санкт-петербургский клуб потерпел шесть поражений подряд. В период со 2 ноября по 21 ноября 2021 года СКА проиграл «Металлургу» (2:3 Б), «Спартаку» (1:2 ОТ), ЦСКА (0:4), «Локомотиву» (1:3), «Сибири» (1:2) и вновь ЦСКА (1:3).
- 15 сентября 2023
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