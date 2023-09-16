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Павел Минтюков забил за «Анахайм» на турнире новичков НХЛ

Павел Минтюков забил за «Анахайм» на турнире новичков НХЛ
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Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков отметился заброшенной шайбой на турнире новичков Национальной хоккейной лиги. 19-летний хоккеист забил в ворота «Вегас Голден Найтс», его команда одержала победу со счётом 4:2.

При счёте 3:2 Минтюков забросил в касание из правого круга вбрасывания. В этот момент «Дакс» играли в большинстве с преимуществом в два игрока.

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Напомним, «Дакс» задрафтовали Павла Минтюкова под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Турнир Rookie Faceoff с участием шести команд проходит с 15 по 18 сентября. В нём принимают участие «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и принимающая команда «Вегас Голден Найтс».

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