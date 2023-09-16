Константин Волков: отец продал машину, и на эти деньги мне снимали квартиру

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков рассказал о поддержке родителей в начале карьеры.
«Продавали всю недвижимость, чтобы потом купить в Питере, отец продал машину, и на эти деньги мне снимали квартиру. Не жалеют ли они, что вкладывались в меня? Им вообще не нравится слово «вкладывались», прямо не могут слышать его. Абсолютно не жалеют, это дало свои плоды – я нашёл себя в жизни, занимаюсь тем, что нравится. Родители ни разу не упрекнули меня в чём-то, даже после плохих матчей, никогда не вставляли палки в колёса, а просто дали делать то, что я люблю, и всегда поддерживали», — приводит слова Волкова официальный сайт КХЛ.
Семья Волковых переехала из Мурманска в Санкт-Петербург ради хоккейной карьеры Константина. С 2014 по 2018 год он находился в системе СКА.
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