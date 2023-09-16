Защитник «Ак Барса» Хенкель поделился ожиданиями от матча с «Торпедо»
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Защитник казанского «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился ожиданиями от матча Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры – в 17:00 по московскому времени.
«Разобрали игру с «Салаватом Юлаевым»? Да, обсудили те моменты, которые нам следует исправить. Перезагрузились, должны выходить после поражения и радовать своих болельщиков.
Все видят турнирное положение, результаты «Торпедо». Хорошая команда, провела классный сезон-2022/2023, круто стартовала в этом.
В чём опасность этой команды? Молодая, быстрая, дерзкая, скоростная команда. Ребята играют в комбинационный хоккей. Будем готовиться», — приводит слова Хенкеля пресс-служба «Ак Барса».
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