Юрзинов-старший — о СКА: свалились травмы, команда находится на стадии становления

Заслуженный тренер России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший высказался о серии санкт-петербургского клуба из четырёх поражений.

«В команде много новых игроков, сейчас стоит вопрос сыгрывания и постановки игры. Я бы отметил и силу соперников СКА, у всех слаженные коллективы, все выходят с особым настроем. Таким будет весь чемпионат, легко никому не будет. Все команды здорово подготовлены, отлажены. На СКА свалились травмы, это тоже трудный момент, который нужно преодолеть. Команда находится на стадии становления, слаживания, отработки важнейших компонентов, таких как большинство и меньшинство. Работы ещё много, а чемпионат у нас сложный, матчи идут через день. Я вижу и знаю, что команда активно работает, просто такие вещи всегда требуют времени», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.