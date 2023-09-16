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«Авангард» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Авангард» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
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Завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

На седьмой минуте отличился американский нападающий «Авангарда» Рид Буше с передачи Артёма Мурылёва. На 36-й минуте вторую шайбу хозяев забросил форвард Владимир Ткачёв. Ему ассистировали Райан Спунер и Рид Буше. На 46-й минуте в большинстве отличился уже сам Райан Спунер с передач Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва. На 52-й минуте Рид Буше при игре «пять на три» оформил дубль. В концовке встречи игроки «Нефтехимика» сами отправили шайбу в свои пустые ворота, гол записали на Никиту Холодилина.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 10 очков за шесть игр. «Нефтехимик» располагается на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует магнитогорский «Металлург» — 11 очков после шести матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Буше (Мурылёв) – 06:58 (5x5)     2:0 Ткачёв (Спунер, Буше) – 35:16 (5x5)     2:1 Белозёров (Бикмуллин, Чивилёв) – 41:47 (5x5)     3:1 Спунер (Шарипзянов, Ткачёв) – 45:39 (5x4)     4:1 Буше (Ткачёв) – 51:42 (5x3)     5:1 Холодилин – 58:04 (en)    
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