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«Локомотив» крупно обыграл «Куньлунь», нанеся «Ред Стар» третье поражение подряд

«Локомотив» крупно обыграл «Куньлунь», нанеся «Ред Стар» третье поражение подряд
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Андронов (Берёзкин) – 00:26 (5x5)     0:2 Лихачёв (Гернат, Шалунов) – 03:45 (5x5)     0:3 Иванов (Алексеев) – 36:43 (5x5)     0:4 Иванов (Елесин, Алексеев) – 44:39 (5x5)    

На первой минуте Сергей Андронов с передачи Максима Берёзкина вывел ярославцев вперёд. На четвёртой минуте Ярослав Лихачёв удвоил преимущество «Локомотива». Очки за результативные передачи получили Мартин Гернат и Максим Шалунов. На 37-й минуте Георгий Иванов после паса Дениса Алексеева забил третий гол. На 45-й минуте Георгий Иванов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром». ЦСКА 18 сентября примет «Локомотив».

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