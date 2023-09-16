«Локомотив» крупно обыграл «Куньлунь», нанеся «Ред Стар» третье поражение подряд

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
На первой минуте Сергей Андронов с передачи Максима Берёзкина вывел ярославцев вперёд. На четвёртой минуте Ярослав Лихачёв удвоил преимущество «Локомотива». Очки за результативные передачи получили Мартин Гернат и Максим Шалунов. На 37-й минуте Георгий Иванов после паса Дениса Алексеева забил третий гол. На 45-й минуте Георгий Иванов оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром». ЦСКА 18 сентября примет «Локомотив».
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