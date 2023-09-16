Фёдоров — о кризисном старте ЦСКА: по делу проиграли те матчи и полностью в этом виноваты

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в матче со «Спартаком» (2:3 ОТ).

«Вход в этот сезон ещё более сложен в сравнении с предыдущим годом? На данный момент, наверное, вы правы, а там дальше мы посмотрим. Мы по делу проиграли те матчи. Мы полностью сами в этом виноваты. Полностью понимаем, почему так случилось. Всегда есть достаточно хороший разбор игры. Однозначно не ответишь на этот вопрос. Дай бог, что второй и третий периоды сегодняшнего матча дадут нам положительный толчок, чтобы играть все 60 минут.

Возвращение Каменева? Он сыграл сегодня лучше, чем свои предыдущие матчи до травмы. Это факт. Рад за его сегодняшнюю игру. Он сыграл грамотно, короткими сменами поначалу, что было особенно важно. Потом влился в игру и показал хороший уровень взаимодействия с партнёрами и очень хорошо сыграл по месту. Но, как говорится, это первая игра. Будем смотреть за ситуацией. Но пока его игра вызывает только положительные эмоции.

В овертайме всё равно могли пропустить, сняв вратаря? Я думаю, что можно сказать, что сегодня я хотел, чтобы выиграли. Да, это риск, и соперник тоже был близок к голу. Тем не менее результат в конце овертайма, может быть, надеюсь снял нехорошую ситуацию с наших плеч, и мы сделали маленький шажок вперёд. Нам есть над чем работать. А сегодня и сейчас нам нужна была победа в таком матче с хорошим и быстрым соперником, который показал, что он здорово умеет играть. Первый период показал, что есть моменты, где мы должны быть намного лучше», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.