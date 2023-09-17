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«Покушать, отдохнуть, фильмец посмотреть». Якупов — о пути выхода «Нефтехимика» из кризиса

«Покушать, отдохнуть, фильмец посмотреть». Якупов — о пути выхода «Нефтехимика» из кризиса
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Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов поделился мыслями после поражения в матче с «Авангардом» (1:5). Команда проиграла в пяти из шести встреч нового сезона КХЛ.

«Как выбираться из ямы? Да покушать сейчас, отдохнуть, долететь до Астаны. Фильмец посмотреть, поболтать. Жизнь продолжается, надо играть. Всё от нас зависит. Будем играть строго, друг за друга, и будет всё хорошо. Если будем проваливаться, много удаляться, то нам будут отгружать по четыре-пять», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, вчера, 16 сентября, завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

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