Ларионов рассказал о своём методе борьбы с ошибками игроков «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал большое количество ошибок у игроков в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Нижегородская команда потерпела поражение со счётом 3:4. «Торпедо» проиграло впервые в сезоне-2023/2024. Подопечные Ларионова оставались последней командой, которая ещё не терпела поражений в новом чемпионате.

«Как отношусь к ошибкам своего сына? В команде 20 игроков, где каждый имеет право на ошибку. Мы не показываем пальцем на того, кто ошибся. Командная игра, где два-три гола мы просто подарили сопернику. Наши действия в тех моментах не были оправданы. Для меня все игроки равны. Сегодня ошибается один, завтра — другой. Важно то, как отреагировать на это в следующем матче. Психологический момент, который каждый проходит. Когда я играл, такие ошибки у меня тоже были. Акцентировать на конкретной не совсем корректно.

Какие у меня методы борьбы с ошибками? Метод один. Как можно быстрее забыть эту игру и готовиться к следующей. Профессионалы понимают, что впереди другие матчи и грустить не стоит. В матче уступили, но в понедельник уже следующий. Ребята готовы вернуться на тот путь побед, который у нас был», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Ак Барса».