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Игорь Ларионов прокомментировал первое поражение ХК «Торпедо» в сезоне

Игорь Ларионов прокомментировал первое поражение ХК «Торпедо» в сезоне
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мыслями после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Нижегородцы уступили со счётом 3:4. Подопечные Ларионова вели в ходе матча — 2:0, однако это не помогло сохранить победный счёт. Для «Торпедо» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Ранее нижегородская команда победила в пяти матчах на старте чемпионата подряд.

«Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. Благодарю нижегородских и казанских болельщиков за хорошую атмосферу. Наши ребята старались, выкладывались. Чуть-чуть не хватило времени, чтобы выиграть матч. В целом были отличные моменты с обеих сторон, но всегда кто-то побеждает. Сегодня удача была на стороне «Ак Барса».

Что стало переломным во второй половине матча? Мы потеряли свой ритм, когда пошли удаления. Перестали быть хладнокровными. Удаления влияют на ход матча, и мы потеряли часть игры, в которой сильны. Удаления с двух сторон, рваный темп не позволили нам выиграть матч или перевести в овертайм», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Ак Барса».

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