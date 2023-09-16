Экс-игрок НХЛ: у Бэбкока не всё в порядке с головой, ситуация с фотографиями ненормальна

Бывший хоккеист Джонатан Хедстрём поделился мнением о нынешнем главном тренере «Коламбус Блю Джекетс» Майке Бэбкоке. Швед выступал в «Анахайм Дакс», когда специалист руководил командой. На днях Бэбкок попал в скандал. Появилась информация, что тренер заставлял игроков «Блю Джекетс» показать ему личные фотографии в телефонах.

«Я видел его время от времени в «Анахайме». В первый год я в основном выступал в фарм-клубе, но несколько раз меня поднимали в НХЛ, в том числе в плей-офф, тогда они выходили в финал, он их тренировал.

Бэбкок — хулиган, так что это не новость. Жаль, что он себя так ведёт. Видел, что Бун Дженнер вышел и попытался сгладить ситуацию, но я уверен, что клуб посоветовал ему быть осторожным в своих словах. Но этого бы не произошло, если бы Бэбкок задавал вопросы только о семьях игроков и о том, всё ли с ними хорошо. То, что он просматривает их фотографии в телефоне, — это совершенно ненормально. Я не думаю, что им удастся замять это дело, не в сегодняшней ситуации. Профсоюз игроков должен провести расследование, и похоже, что они не будут жульничать.

Все, наверное, были в шоке, что его вернули в НХЛ после того, что случилось в «Торонто» — с издевательствами над игроками и так далее. Он великолепен в хоккее и многое даёт командам, которые тренирует, но как у человека у него не всё в порядке с головой, так оно и есть.

Но, думаю, у нас была хорошая первая встреча. Вызывает разочарование то, что это всё достигло таких масштабов», — HockeyNews.se.