Скандал в НХЛ. Самый титулованный тренер попросил у игроков их личные фотографии

Главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок стал фигурантом необычного скандала в НХЛ. Райан Уитни и Пол Биссоннетт, экс-хоккеисты и ведущие известного подкаста Spittin’ Chiclets, рассказали, что специалист просил игроков показать свои личные фотографии. Таким образом Бэбкок стремился лучше узнать, какие игроки вне льда. Некоторые хоккеисты посчитали такие меры вторжением в частную жизнь.

Биссоннетт пересказал историю капитана «Блю Джекетс» Буна Дженнера: «Я получаю сообщение от игрока. Он спрашивает: «Вы слышали, что задумал Бэбкок?» А я отвечаю: «Нет». Итак, он добрался до Колумбуса, и первое, что он делает – вызывает Дженнера и говорит: «Дай мне посмотреть фотографии в твоем телефоне. Я хочу знать, какой ты человек».

Информацию подтвердил корреспондент The Athletic Аарон Порцлайн. По его данным, в «Коламбусе» заинтересовались инсайдом и начали внутреннюю проверку действий Бэбкока. В расследовании участвуют также представители профсоюза НХЛ.

Бэбкок не стал отрицать сам факт подобных просьб, но заявил, что в подкасте неправильно представили информацию. «Во время встречи с хоккеистами и персоналом я попросил их поделиться семейными фотографиями из их телефонов, чтобы лучше узнать их. Ничего особенного в этом не было. То, как это преподнесли в подкасте Spittin’ Chiclets, является грубым искажением этих встреч и крайне оскорбительным. Такие встречи очень важны и полезны не только для меня, но и для наших игроков и персонала. Преподносить их таким образом – безответственно и совершенно ложно», – приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Дженнер опроверг не происшествие, но свою реакцию на него. «Во время встречи он спросил меня о семье, откуда я родом, о моей предстоящей свадьбе и о хоккейных вещах», – цитирует капитана официальный сайт «Коламбуса».

«Затем он спросил, есть ли у меня фотографии семьи, и я был рад поделиться некоторыми с ним. Он показал мне фотографии своей семьи. Думаю, что это была отличная первая встреча и хороший способ начать строить отношения. То, что из этого раздули скандал, действительно разочаровывает».

Бэбкок не впервые оказывается в центре неоднозначной истории, и критике подвергались именно его своеобразные методы общения с игроками. Так, в «Торонто» Бэбкок просил нападающего Митча Марнера составить рейтинг одноклубников. Впоследствии тренер показал список команде, хотя по договорённости не должен был этого делать. Защитник Крис Челиос рассказывал, что в «Детройте» Бэбкок «издевался» над Юханом Франзеном. Из-за регулярных криков и претензий у Франзена случился «психический срыв».

В то же время Бэбкок – один из самых титулованных главных тренеров в мире. Среди коллег он единственный представитель «Тройного золотого клуба»: Майк дважды приводил сборную Канады к олимпийскому золоту (2010 и 2014 гг.), выиграл чемпионат мира (2004 г.) и завоевал Кубок Стэнли (2008 г.). В феврале 2021 года Бэбкок возглавил команду университета Саскачевана.

1 июля 60-летний специалист вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Коламбусом».