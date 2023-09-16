«Гордишься? Приятные деньги?» Экс-работник ИИХФ раскритиковал Маттссона за переход в СКА
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» раскритиковал соотечественника, шведского голкипера Юхана Маттссона за переход в СКА.
«Юхан Маттссон. Перешёл в СКА. Ты гордишься? Приятные деньги?» — говорится в сообщении.
Напомним, Маттссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021/2022. Шведский вратарь начал карьеру в КХЛ в рижском «Динамо». В ходе дебютного сезона Маттссон перешёл в «Автомобилист», за который выступал до конца прошлого сезона. В межсезонье-2023 голкипер перебрался в СКА. За санкт-петербургский клуб вратарь провёл пять матчей, одержав одну победу при 92,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,63.
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