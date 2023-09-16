«Легко сказать, что Канада — фаворит». Кросби о возможном участии игроков НХЛ на Олимпиаде

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мыслями о возможном участии игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпийских играх или Кубке мира.

«Глядя на все остальные страны, вы обращаете внимание на их составы. Я имею в виду, что они довольно крепкие. Нет настоящего фаворита. Легко сказать, что Канада — фаворит, потому что мы добились успеха на Олимпийских играх и тому подобном. Но я имею в виду, что хоккей невероятен. И, по моему опыту, на самом деле нет ничего лучше, чем смотреть на составы и на собравшихся игроков», — приводит слова Кросби Sportsnet со ссылкой на подкаст 32 Thoughts.

Напомним, НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Причиной назывался коронавирус.