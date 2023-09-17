Экс-игрок «Витязя» рассказал, как тренер хотел заплатить, чтобы он избил Сергея Фёдорова

Бывший легионер КХЛ и экс-игрок «Витязя», канадец Джон Мирасти в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, как ему в клубе предложили денег, чтобы он избил Сергея Фёдорова, на тот момент игравшего в «Металлурге». Мирасти пробыл в команде только сезон-2011/2012. «Витязем» тогда руководил Андрей Назаров.
«Хотите верьте, хотите нет, но я был невиновен. Когда мы играли на предсезонке, то были в Магнитогорске. Там вступал Сергей Фёдоров. И я помню, как тренер хотел заплатить мне, чтобы я избил его. Я сказал: «Нет, ни за что!» Когда я рос, это был один из моих любимых игроков. Номер 91 в «Детройт Ред Уингз». Поэтому я сказал: «Нет, я не сделаю этого».
В любом случае в том же сезоне я подрался с Евгением Артюхиным. После поединка, помню, Назаров был в восторге, потому что я избил соперника. И он такой: «Эй, канадские ребята, знаете, мы усердно работали над этим около месяца. Теперь вы, ребята, можете пойти и развлечься! Давайте, сходите в бар или ещё куда». Это был воскресный вечер. Мы пошли на ужин, выпили водку — а бутылка стоила около $ 10, так что ты можешь жить как рок-звезда», — сказал Мирасти.
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