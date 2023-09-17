«Не хватило «мусорного» гола». Тренер «Металлурга» Разин — о поражении от «Лады»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с «Ладой» (1:3).

«Не получилось выиграть, это основное. Думаю, что не хватило «мусорного» гола, потому что соперник играл очень строго, играл в откат, играл просто. Мы совершили буквально две-три ошибки, которые привели к пропущенным голам. А так, в принципе, претензий к ребятам каких-то больших нет – все старались. Но, к сожалению, повторюсь, что такого «мусорного» гола не хватило. Хорошо сыграл Подъяпольский. Когда-никогда должно было случиться, тем более родные стены немного не помогают сейчас. Ребят, особенно молодежь, потрясывает. Думаю, что освоимся. Ничего страшного не произошло, поражения бывают. У нас впереди две важные игры с прямым конкурентом. Поэтому готовимся дальше.

С «Ладой» и на предсезонке не сложилось? Бывают такие команды, они играют на выезде, от обороны, преодолевать такую оборону очень тяжело. Мы в принципе тоже могли: 0:1 — и выкидывать её, и ждать. Они бы стояли на своей половине, а мы – на своей. Но зрители не пошли бы на следующую игру. Мы старались играть так, как хотим, они старались так, они победили. Я считаю, что хоккей должен быть зрелищным», — приводит слова Разина официальный сайт «Лады».