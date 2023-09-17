Юрий Карандин: качество хоккея очень среднее, уровень судейства отстаёт от уровня игры

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин высказался об уровне хоккея и судейства в КХЛ.

«Александр Кожевников отметил непредсказуемость турнира и назвал судейство его слабым звеном? Соглашусь с Александром в том, что судейство вызывает много вопросов. А вот непредсказуемость результатов — вопрос спорный. Да, у нас в хоккее произошло выравнивание сил команд, каждый может победить каждого, но при этом мы получили снижение уровня ведущих команд. Да и в целом качество хоккея очень среднее.

Скажем, у нас в Новосибирске матчи с «Барысом» и «Амуром» не были высшего качества. Увидел много работы — и мало игры. Как следствие, ноль шайб за 65 минут матча с клубом из Казахстана.

К сожалению, даже в нынешних реалиях, когда с мастерством хоккеистов не всё в порядке, уровень арбитража отстаёт от уровня игры. Много методических проколов, повальная увлеченность просмотром видео. Судьи по-прежнему главные герои телетрансляций, постоянно вмешиваются в ход игры.

О каких методических проколах речь? В этом сезоне едва ли не в каждом матче вижу столкновения арбитров с игроками, падения на пятую точку. Выбираются неправильные позиции, заранее не прочитывается ход игры. Как следствие — контакт с хоккеистом, нарушение хода игры. Для арбитра это школьная ошибка!» — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.