Назаров – о словах Мирасти: ему платили, чтобы он бил людей. В хоккей он точно не играл

Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров прокомментировал слова экс-игрока подмосковного клуба Джона Мирасти о том, что ему в команде предложили денег, чтобы он избил Сергея Фёдорова, на тот момент игравшего в «Металлурге».

«Чего мы только не делали в молодости! Посмотрите, на просторах Интернета до сих пор гуляют ролики со знаменитой магнитогорской свадьбы. Многие говорят, что «Витязь» того времени был неуправляемой бандой, никому ненужной и брошенной командой. Но прошло 10 лет, а люди до сих пор рассказывают небылицы. Вот и мои давние друзья Джони (Мирасти. – Прим. «Чемпионата») и Джереми (Яблонски. – Прим. «Чемпионата») тряхнули стариной в североамериканском подкасте.

Я снова повторюсь, что драки в хоккее нужны, без драк хоккей превратится в унылый футбол. В целом я рад, что Джони жив и здоров. Насколько я слышал, он успешно занимается бизнесом. И он, и Яблонски активно популяризируют «Витязь» и КХЛ за океаном, делают рекламу клубу и нашей лиге.

Я предлагал заплатить Мирасти, чтобы он избил Сергея Фёдорова? Мой друг Джони забыл, что ему и так платили деньги за то, чтобы он избивал людей. В хоккей он точно не играл, все мы это прекрасно понимали. Но парень он весёлый, надо отдать ему должное. То, что ему платили зарплату – я не отрицаю. Но это делали другие люди. Бесплатно он свою работу точно не делал», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.