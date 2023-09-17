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Коннор Бедард прокомментировал свой хет-трик на турнире новичков

Коннор Бедард прокомментировал свой хет-трик на турнире новичков
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Первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард, оформивший хет-трик в первом матче за «Чикаго Блэкхоукс» на турнире новичков с «Сент-Луис Блюз» (5:0), прокомментировал встречу.

«Хет-трик? Было весело наконец-то сыграть. Во встрече был отличный темп. Здорово принять участие в первом матче и двигаться дальше», — цитирует Бедарда ChiCitySports.

В прошлом сезоне Коннор Бедард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «+62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард отметился 20 (10+10) баллами при полезности «+8» в семи играх. Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в семи играх турнира.

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Первый номер драфта Коннор Бедард оформил хет-трик на турнире новичков НХЛ
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