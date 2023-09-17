Первый номер драфта Коннор Бедард оформил хет-трик на турнире новичков НХЛ

Первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард оформил хет-трик за «Чикаго Блэкхоукс» на турнире новичков Tom Kurvers Prospect Showcase. «Чикаго Блэкхоукс» встречался с «Сент-Луис Блюз» и одержал победу с крупным счётом 5:0.
Один из его голов получился таким.
В прошлом сезоне Коннор Бедард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «+62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард отметился 20 (10+10) баллами при полезности «+8» в семи играх. Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в семи играх турнира.
В турнире Tom Kurvers Prospect Showcase принимают участие «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхоукс».
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