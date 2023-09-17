The Athletic назвал игрока, которого могут обменять из «Вашингтона» по ходу сезона

Североамериканский портал The Athletic рассказал, что по ходу следующего сезона «Вашингтон Кэпиталз» может обменять канадского нападающего Энтони Манту.

«Если «Кэпс» не выйдут в плей-офф к дедлайну, не будет шоком увидеть, как генеральный менеджер Брайан Маклеллан проводит вторую весеннюю распродажу подряд. И, если события будут развиваться именно так, то также не будет сюрпризом увидеть, как Маклеллан попытается обменять Энтони Манту, который пытался найти свою лучшую игру в «Вашингтоне» и у которого истекает последний год контракта с кэпхитом в $ 5,7 млн.

Да, здесь много «если», но представить такой сценарий не так уж сложно», — сказано в статье.

В прошлом году Манта сыграл 67 матчей, в которых набрал 27 (11+16) результативных баллов.