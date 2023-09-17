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СКА — Сибирь. Прямая трансляция
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СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Сибири»

СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Сибири»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой новосибирского клуба со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода форвард гостей Тейлор Бек открыл счёт в матче. За 31 секунду до конца первой двадцатиминутки Тейлор Бек с передачи Егора Аланова оформил дубль и сделал счёт 2:0 в пользу сибиряков.

На 15-й минуте второго периода нападающий СКА Валентин Зыков сократил отставание в счёте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек – 03:56 (5x5)     0:2 Бек (Аланов) – 19:29 (5x3)     1:2 Зыков – 35:24 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА потерпел пятое поражение подряд. Последний раз подопечные Романа Ротенберга побеждали 4 сентября во встрече с «Ладой» (3:0).

В следующей игре СКА примет дома «Северсталь» 20 сентября, «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября.

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