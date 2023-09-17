«Прорвёмся, дожмём». Гальченюк прокомментировал пятое поражение СКА подряд

Нападающий СКА Алекс Гальченюк прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2), которое стало для армейского клуба пятым подряд.

«Пять поражений подряд? Прорвёмся. Надо фокусироваться не на негативе, а на том, что нужно делать. Много моментов создаём, лезем. Рано или поздно найдём свою игру, тогда прорвёт. Что мешает сейчас? Было бы так легко сказать, мы бы уже нашли причину. Разговариваем об этом. Не нравится, что сейчас происходит. Хотим играть лучше, требуем больше от себя.

Много упущенных моментов в третьем периоде? Было бы хуже, если бы их вообще не было. Начали бросать. Весь третий период провели в зоне атаки. Надо держать ногу на педали газа, дожимать. Дожмём. Нужно найти и вырвать победу», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.