Ротенберг: Захаркин говорил про запланированный спад. И потом СКА выиграл Кубок Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Сибирью» (1:2) сравнил текущую неудачную серию армейского клуба со спадом в игре, когда тренерами команды были Вячеслав Быков и Игорь Захаркин.
«В прошлом сезоне у нас была такая же предсезонная подготовка. Единственное, сейчас у нас многие ребята приехали позже. Мы обязаны были дать некоторым время на восстановление. Плюс многие ребята играют после операций: Кадейкин, Фальковский. В третьем периоде матча с «Сибирью» мы видели тотальное доминирование, значит, ноги на месте. У нас в команде все настроены только побеждать.
Как у меня дела со сном в такой ситуации? А вы как считаете? Представьте, что вы в этой ситуации. Главный тренер не может терять сон, чтобы он мог давать команде энергию и соображать на лавке. Мы в СКА проходили разные ситуации за эти сезоны, проходили тяжелейшие серии поражений. Вспомните сезон Быкова и Захаркина, когда Захаркин после тяжелейшей серии поражений говорил про запланированный спад. И тогда команда выиграла Кубок Гагарина. Это серьёзный опыт, нам необходимо пройти этот тест. Когда в сентябре это случается, у команды формируется серьёзный иммунитет», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.
- 17 сентября 2023
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