Бэбкок прокомментировал свой уход из «Коламбуса»

Майк Бэбкок прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на их телефонах.

«После размышлений мне стало ясно, что продолжение работы на посту главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» будет слишком отвлекающим фактором. Хотя я разочарован тем, что у меня не было возможности продолжить начатую нами работу, я знаю, что в интересах организации будет лучше, если я покину клуб. Я желаю всем сотрудникам организации успехов в предстоящем сезоне», — приводит слова Бэбкока пресс-служба «Коламбуса».

Новым главным тренером стал Паскаль Венсан, который работал помощником Бэбкока в «Коламбусе».

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.