В «Коламбусе» подтвердили отставку Бэбкока и назвали имя нового главного тренера

«Коламбус Блю Джекетс» подтвердил отставку с поста главного тренера Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов.

«Это было трудное решение для всех, но мы сочли его необходимым, чтобы сосредоточиться на игроках и предстоящем сезоне команды. От имени всей организации «Блю Джекетс» мы хотим поблагодарить Майка за его тяжёлую работу и профессионализм, который он продемонстрировал в работе», — заявил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.

Новым главным тренером стал Паскаль Венсан, который работал помощником Бэбкока в «Коламбусе». Пять сезонов специалист был главным тренером в клубе АХЛ «Манитоба Мус». До этого пять сезонов Венсан был помощником главного тренера в «Виннипег Джетс».

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.