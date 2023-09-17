Форвард СКА Толчинский: может, и стоит кинуть клюшку в мусорку
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Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:2) и оценил традицию защитника «Автомобилиста» Сергея Зборовского.
«Жалко, что проиграли, но ничего страшного. Поражения делают сильнее. Всё равно была неплохая игра. Хорошо, что создали очень много моментов, осталось только добавить в реализации, но это придёт.
Никита Коростелёв рассказывал, что, когда не идёт, ему Сергей Зборовский посоветовал засовывать клюшку в мусорку? Возможно. На самом деле, может, и стоит кинуть её в мусорку. Попрошу людей собрать побольше мусора», — приводит слова Толчинского пресс-служба СКА.
В текущем сезоне Толчинский провёл за армейский клуб семь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
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