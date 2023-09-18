Артемий Панарин попал в список 50 лучших действующих игроков НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Рейтинг составлен аналитиками, ведущими эфира NHL Network и экспертами.

Сейчас опубликованы места с 31-го до 50-го. Панарин занял 32-е место в списке.

«31-летний левый нападающий набрал не менее 90 очков в третий раз за четыре сезона в составе «Рейнджерс». Его показатель в 341 (100+241) результативный балл является четвёртым среди всех игроков с сезона-2019/2020 после нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (478) и Леона Драйзайтля (432), а также форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (341)», — сказано в статье.

Ранее североамериканский журналист Джонни Лазарус спрогнозировал количество очков Панарина в следующем сезоне НХЛ.