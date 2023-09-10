Журналист из США спрогнозировал количество очков Панарина в следующем сезоне НХЛ

Североамериканский журналист Джонни Лазарус в статье на портале The Hockey News спрогнозировал количество очков российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в следующем сезоне НХЛ.
«Предстоящий сезон может стать самым тяжёлым для Панарина в составе «Рейнджерс». В прошлом сезоне его критиковали за тусклую игру в плей-офф, а теперь, с приходом нового тренерского штаба, будет интересно посмотреть, как он приспособится к изменениям. Панарин — невероятно одарённый хоккеист, и на протяжении всей своей карьеры он демонстрировал огромную уверенность в себе в регулярном сезоне.
Я уверен, что самая большая звезда «Рейнджерс» вернёт себе уверенность в этом сезоне, но мне также не терпится увидеть, как его тренирует Питер Лавиолетт. Когда он был в «Коламбусе», играя под руководством Джона Тортореллы, у которого такой же пылкий характер, как и у Лавиолетта, Панарин не имел такой свободы для творчества.
Мой прогноз – 88 очков, 28 голов и 60 передач», — написал Лазарус.
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