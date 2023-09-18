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Глава профсоюза НХЛ — об увольнении Бэбкока: наши игроки заслуживают уважения

Глава профсоюза НХЛ — об увольнении Бэбкока: наши игроки заслуживают уважения
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Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш поддержал решение «Коламбус Блю Джекетс» уволить главного тренера команды Майка Бэбкока.

Вчера, 17 сентября «Коламбус» подтвердил отставку с поста главного тренера Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах хоккеистов. Специалист проработал два клубе два месяца.

«Наши игроки заслуживают, чтобы на работе к ним относились с уважением. К сожалению, в «Коламбусе» такого не было. Решение клуба назначить нового тренера – закономерно», – сказал Уолш.

Бэбкок является тренером с 1987 года. За свою тренерскую карьеру Бэбкок работал в 13 разных команда: «Уитли Уорриорз, «Колледж Ред-Дир», «Мус-Джо Уорриорз», «Летбриджский университет», «Спокан Чифс», «Цинциннати Майти Дакс», «Анахайм Майти Дакс», «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мейпл Лифс», «Университет Саскачевана», «Коламбус Блю Джекетс», а также возглавлял молодежную сборную Конады и пять раз основную сборную.

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